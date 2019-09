Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Aufgefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Ringsheim (ots)

Ein Unfall hat am Sonntag in der Straße `Im Stühlinger´ zu etwa 2.500 Euro Sachschaden geführt. Aus noch unbekannter Ursache wurde dort zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr, ein ordnungsgemäß abgestellter Ford an der vorderen, linken Fahrzeugecke beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821 277-0 zu melden.

