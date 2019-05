Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kontrollen im Stadtgebiet

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers bestreiften am Montagnachmittag im Zuge der Konzeption sichere Innenstadt das Stadtgebiet. Hierbei überprüften diese insbesondere Parkanlagen und öffentlichen Plätze. So auch im Bereich Schlosspark, Murgpark, Pagodenburg und Bahnhof. Es kam zu mehreren Personenkontrollen. Im New Britain Park stellten sie mehrere Erwachsene fest, die auf dem dortigen Spielplatz dem Alkohol zusprachen. Da dies nicht erlaubt ist wurden Sie der Örtlichkeit verwiesen.

/ag

