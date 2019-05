Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Mit Schreckschusswaffe unterwegs

Sinzheim (ots)

Da ein 18-Jähriger am Sonntagnachmittag in einem Schnellimbiss in der Industriestraße versucht hatte, einen 21-Jährigen durch das Vorzeigen einer Schreckschusswaffe einzuschüchtern, sieht er nun einem Strafverfahren entgegen. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle durch alarmierte Kräfte des Polizeireviers Baden-Baden konnten die Ermittler zwar die Pistole auffinden, nicht jedoch einen dazu passenden Waffenschein. Die Waffe wurde sichergestellt und der Heranwachsenden entsprechend angezeigt.

