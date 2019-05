Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim, B3 - Mit Motorrad gestürzt

Ötigheim (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen sind die Folge des Sturzes eines 26 Jahre alten Motorradfahrers am Sonntagabend. Der Mittzwanziger war kurz vor 22 Uhr auf der B3/B36 von Rastatt kommend in Richtung Muggensturm unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam und mehrere Meter mit seiner Maschine über den Asphalt rutschte. Nachdem der junge Mann sich selbstständig zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus begeben hatte, musste die Strecke zur Reinigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe kurzzeitig gesperrt werden. Der am Motorrad entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. /ma

