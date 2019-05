Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Im Baustellenbereich zu schnell

Schwanau (ots)

Fatale Folgen hatte die vermutlich zu schnelle Fahrt eines 29-Jährigen am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der A 5 in Höhe Schwanau, zwischen Ettenheim und Lahr im dortigen Baustellenbereich. Im Einfahrtsbereich zur Baustelle kam er mit seinem Ford zu weit nach links und fuhr gegen eine Warnbake. Anschließend krachte er in eine Betonwand. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Außerdem muss er sich um die Schadensregulierung von insgesamt circa 2.000 Euro kümmern. /ag

