Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rekordverdächtig schnelle Fahndung

Kehl (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg konnten die Beamten des Polizeireviers Kehl am Donnerstag verbuchen. Nachdem ein 10-jähriger Junge am Morgen nicht in der Schule erschienen war, wurde dessen Mutter über das Rektorat darüber in Kenntnis gesetzt. Nach der eigenen Suche durch die besorgte Mutter und ihren Bekannten im Stadtgebiet Kehl, wandte sie sich hilfesuchend gegen 12 Uhr an die Kehler Ordnungshüter. Just als diese alle Daten, samt Personenbeschreibung und einem Foto, für die sofortige Fahndung aufnahmen, ließ ein Beamter seinen Blick kurz aus dem Fenster schweifen: Auf dem Spielplatz zwischen Rathaus und dem Polizeirevier erblickte er den Jungen schaukelnd seine Zeit vertreibend. Der Junge konnte so nach einer rekordverdächtig schnellen Fahndung seiner Mutter übergeben werden.

/rs

