Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Fußgängerin verletzt

Neuried, Altenheim (ots)

Nach einem Unfall in der Stadelgasse am Donnerstagnachmittag, musste eine Anwohnerin durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Gegen 17:10 Uhr war eine 77 Jahre alte Autofahrerin dort aus Richtung Schutterwald kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Dabei übersah sie vermutlich die Anwohnerin, die gerade wegen Reinigungsarbeiten am rechten Fahrbahnrand stand. Durch das Auto erfasst, stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich dadurch leicht.

