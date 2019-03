Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Teures Gespräch

Ottersweier (ots)

Weil er offensichtlich mit seinem Mobiltelefon am Ohr die Hauptstraße entlang fuhr, wurden Beamte des Polizeireviers Bühl am Donnerstagnachmittag auf einen Fiat-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 16:45 Uhr stießen die Ordnungshüter jedoch auf mehr als nur diese Ordnungswidrigkeit. Der Mann war allen Anzeichen nach unter Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer gesessen. Über diesen Verdacht soll eine entnommene Blutprobe in den nächsten Tagen genaueren Aufschluss bringen. Bei der Überprüfung seines osteuropäischen Führerscheines stellte sich auch noch heraus, dass es sich offenbar um eine Fälschung handelte. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung, dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis stehen dem Mann nun Anzeigen ins Haus.

