Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Unfall bei Dekorationsarbeiten

Hügelsheim (ots)

Bei privaten Dekorationsarbeiten kam es am Mittwoch gegen 20.20 Uhr zu einem tragischen Unfall. Hierbei stürzten zwei Männer aus zirka 5 m Höhe mitsamt eines Arbeitsgerüstet zu Boden und wurden hierbei erheblich verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Derzeit wird vermutet, dass eventuell ein Bedienungsfehler am verwendeten Arbeitsgerüst unfallursächlich war. Beim Rettungseinsatz war die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hügelsheim, Rettungskräfte des Roten Kreuzes sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell