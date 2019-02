Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rastatt (ots)

Der Lenker eines Motorrads zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Der Fahranfänger war kurz vor 18 Uhr auf der Schubertstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Hildastraße ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes-Fahrerin missachtet haben soll und es zum Zusammenstoß kam. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 21.000 Euro. Das Motorrad des jungen Mannes war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und nicht versichert. Weiterhin wurde im Besitz des jungen Mannes Drogen gefunden. Ob er zum Unfallzeitpunkt auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. /ma

