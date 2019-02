Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Landkreis Rastatt - Polizei warnt vor möglichen Giftködern

Landkreis Rastatt (ots)

Innerhalb weniger Tage kam es im Landkreis Rastatt zu Vorfällen, bei welchen zwei Hunde den Tod fanden. Es wird vermutet, dass die Hunde am Montagnachmittag beim Gassi gehen in der Industriestraße in Durmersheim und am Dienstagvormittag am "Mühlbach" in Iffezheim bislang unbekannte Substanzen aufgenommen haben und kurz darauf verendeten. Die Polizei mahnt vor allem Hundebesitzer zur Vorsicht. Falls verdächtig ausgelegte Gegenstände bzw. Giftköder aufgefunden werden, wird um Verständigung der nächsten Polizeidienststelle gebeten.

