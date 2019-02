Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall auf Klinikparkplatz in Balg

Baden-Baden (ots)

Medizinische Gründe waren wohl die Ursache für den spektakulären Unfall einer BMW-Fahrerin auf dem Parkplatz des Klinikums in Balg am Mittwoch gegen 11.15 Uhr. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. Zunächst bog die Mittsiebzigerin vom unteren Parkplatz kommend rechts ab auf den dortigen Fußgängerweg in Richtung Notaufnahme. Hierbei überfuhr sie zunächst einen Metallmülleimer und schleifte diesen ein Stück mit, bevor sie auch noch mehrere Metallbügel und Hecken beschädigte. Durch einen Mitarbeiter des Klinikums konnte sie angesprochen und einer ärztlichen Betreuung zugeführt werden. Da die Dame offenbar vom Unfallgeschehen nichts mitbekommen haben soll, wurde auch die zuständige Führerscheinstelle von dem Unfall in Kenntnis gesetzt.

