Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Schwelbrand durch zündelndes Kind

Gaggenau (ots)

Unter einem außenliegenden Treppenaufgang kam es am Mittwoch gegen 17:25 Uhr in Sulzbach in der Dorfstraße zu einem Brandausbruch. Nach bisherigem Sachstand soll ein Kind herumliegende Gegenstände in Brand gesetzt haben. Mitglieder der hinzugezogenen Freiweilligen Feuerwehr aus Sulzbach konnten den Brand löschen und so ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.

