Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Beim Abbiegen übersehen

Muggensturm (ots)

Der Fahrer eines Volkswagen war am Mittwoch gegen 16.25 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung der Ortsmitte unterwegs, als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte und hierbei vermutlich einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen hatte. Beim Ausweichversuch kam der 41-jährige Zweiradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der am Motorrad entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell