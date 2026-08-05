PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Motorradlenker touchiert entgegenkommenden Pkw und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (04.08.2026) gegen 15.30 Uhr bei Steinheim an der Murr ereignete.

Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr die Kreisstra0ße 1700 in Richtung Mundelsheim entlang, als ihm ein noch unbekannter Motorradlenker entgegenkam. Der Zweiradfahrer überholte einen vor ihm fahrenden Pkw und unterschätzte mutmaßlich die Distanz zu dem entgegenkommenden VW. Der Unbekannte touchierte daraufhin die Fahrerseite des VW, stürzte dabei jedoch nicht und setzte seine Fahrt fort, ohne zu stoppen.

Das Motorrad des Unbekannten wurde als schwarz mit Streifen beschrieben. Die Höhe des an dem VW entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs als Zeugin/Zeuge gesucht, das von dem Motorradlenker überholt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 09:32

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Seniorin übergibt Goldschmuck an Betrüger

    Ludwigsburg (ots) - Einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt eine Seniorin aus Freiberg am Neckar am Montag (03.08.2026) gegen 13.30 Uhr. Der Anrufer machte der Frau glaubhaft, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitze. Für seine Freilassung sei eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro erforderlich. Als ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:17

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: 69-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

    Ludwigsburg (ots) - Ein 69 Jahre alter BMW-Lenker fuhr am Dienstag (04.08.2026), gegen 09.35 Uhr die Landesstraße 1106 von Ensingen in Richtung Horrheim entlang. Mutmaßlich auf Grund eines medizinischen Notfalls geriet der 69-Jährige zunächst auf die Gegenfahrbahn und in einen angrenzenden Straßengraben. Anschließend kollidierte er mit einer Feldwegüberführung, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren