Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Motorradlenker touchiert entgegenkommenden Pkw und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (04.08.2026) gegen 15.30 Uhr bei Steinheim an der Murr ereignete.

Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr die Kreisstra0ße 1700 in Richtung Mundelsheim entlang, als ihm ein noch unbekannter Motorradlenker entgegenkam. Der Zweiradfahrer überholte einen vor ihm fahrenden Pkw und unterschätzte mutmaßlich die Distanz zu dem entgegenkommenden VW. Der Unbekannte touchierte daraufhin die Fahrerseite des VW, stürzte dabei jedoch nicht und setzte seine Fahrt fort, ohne zu stoppen.

Das Motorrad des Unbekannten wurde als schwarz mit Streifen beschrieben. Die Höhe des an dem VW entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs als Zeugin/Zeuge gesucht, das von dem Motorradlenker überholt wurde.

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