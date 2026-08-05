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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Seniorin übergibt Goldschmuck an Betrüger

Ludwigsburg (ots)

Einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt eine Seniorin aus Freiberg am Neckar am Montag (03.08.2026) gegen 13.30 Uhr. Der Anrufer machte der Frau glaubhaft, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitze. Für seine Freilassung sei eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro erforderlich. Als die Seniorin entgegnete, nicht so viel Bargeld zu haben, wurde sie angewiesen, ihren Schmuck in eine Tasche zu packen. Etwa eine Stunde später erschien ein noch unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Frau und nahm die Tasche mit Goldschmuck entgegen.

Tipps, wie Sie sich vor einer solchen Betrugsmasche schützen können, finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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