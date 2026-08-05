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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 69-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ludwigsburg (ots)

Ein 69 Jahre alter BMW-Lenker fuhr am Dienstag (04.08.2026), gegen 09.35 Uhr die Landesstraße 1106 von Ensingen in Richtung Horrheim entlang. Mutmaßlich auf Grund eines medizinischen Notfalls geriet der 69-Jährige zunächst auf die Gegenfahrbahn und in einen angrenzenden Straßengraben. Anschließend kollidierte er mit einer Feldwegüberführung, fuhr im Grünsteifen parallel zur Fahrbahn weiter und prallte schließlich gegen ein Gebüsch.

Trotz noch an der Unfallstelle eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und dem Transport in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verstarb der 69 Jahre alte Mann wenig später dort.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Die Strecke musste im Zuge der Unfallaufnahme bis etwa 11.30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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