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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bönnigheim: 48-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Ludwigsburg (ots)

Seit vergangenem Samstag, 01.08.2026 befindet sich ein 48-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, er habe versucht, am Freitagabend in Bönnigheim einen 59-Jährigen zu töten.

Das 59-jährige Opfer war am 31.07.2026 gegen 23:15 Uhr zusammen mit einer 19-jährigen Freundin mit dem Fahrrad auf dem Schmiedsberger Weg in Bönnigheim unterwegs. Auf Höhe des dortigen Friedhofs hielten die beiden an, um sich mit zwei Bekannten zu unterhalten. Der 48-Jährige soll mit seinem Renault den Schmiedsberger Weg entlanggefahren sein, stark beschleunigt und das Fahrzeug gezielt in Richtung des dort stehenden 59-Jährigen gelenkt haben, mutmaßlich um diesen zu überfahren. Der 59-Jährige konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten, so dass lediglich sein Fahrrad von dem Renault erfasst wurde. In der Folge soll der 48-Jährige ausgestiegen und mit einem Messer gezielt auf den 59-Jährigen losgegangen sein, wobei er seinem Opfer mehrere Schnittwunden am Oberkörper zugefügt haben soll, bis er von den zwei weiteren anwesenden Männern überwältigt werden konnte. Hintergrund für die Auseinandersetzung dürften mutmaßlich andauernde Streitigkeiten der beiden Männer im persönlichen Bereich gewesen sein.

Der 59-Jährige wurde durch den Angriff erheblich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch nach Versorgung der Wunden wieder verlassen konnte. Der 48-jährige Angreifer wurde noch am Tatort von Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 48-Jährigen, setzte ihn in Vollzug und wies den Tatverdächtigen mit italienischer Staatsangehörigkeit in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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