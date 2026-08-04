Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unbekannte stehlen Bargeld aus Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Ein Blumengeschäft in der Hindenburgstraße in Eltingen wurde am Montagnachmittag (03.08.2026) von zwei noch unbekannten Dieben heimgesucht. Die beiden Täter betraten das Geschäft gegen 16.45 Uhr, als die 45 Jahre alte Verkäuferin alleine im Laden war. Nun ließ sich einer der beiden ein Gesteck zeigen, das im Außenbereich vor dem Geschäft ausgestellt war. Vermutlich nutzte sein Komplize dieses Ablenkungsmanöver aus, um das Bargeld aus den vorhandenen Kassen zu stehlen. Im weiteren Verlauf machten sich die Diebe aus dem Staub. Wenig später stellte die Verkäuferin den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Wie hoch die erlangte Beute ist, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

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