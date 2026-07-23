Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl nach Urlaub festgestellt - Unschöne Überraschung nach Heimkehr

Nordhausen (ots)

Derzeit unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 3. Juli, 17.00 Uhr bis 22 Juli, 17.50 Uhr in einen Keller in der Rautenstraße ein. Hier wurde ein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der 29-jährige Geschädigte war in der oben genannten Zeit im Urlaub und stellte den Einbruch erst nach seiner Rückkehr fest.

Wer kann Angaben zu der Tat im Zeitraum vom 3. Juli bis 22. Juli machen? Hinweise dazu nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen 0184380

Hinwiese!

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der Veröffentlichung von Urlaubsbildern. Im konkreten Fall lässt sich ein Zusammenhang zwar nicht nachweisen, allerdings ist bekannt, dass Einbrecher durchaus gezielt nach Urlaubsbildern auf den sozialen Netzwerken suchen, um so Informationen zu möglichen Einbruchsobjekten zu erhaschen. Auch spähen Einbrecher gezielt heruntergelassenen Rollläden oder überfüllte Briefkästen aus. Wer über einen längeren Zeitraum verreist, sollte in jedem Fall Bekannte oder Verwandte Personen beauftragen, in regelmäßigen Abständen nach dem Rechten zu sehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell