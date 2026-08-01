Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fahrerin eines Ford Kuga nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag (31.07.2026) um 12:15 Uhr ereignete sich auf der Uhlandstraße in Bietigheim-Bissingen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund eines rangierenden LKWs setzte die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin mit ihrem grauen Ford Kuga zurück, um diesem Platz zu schaffen. Hierbei übersah die Fahrerin den dahinter befindlichen BMW des 56jährigen und kollidierte mit der Front des Fahrzeugs. Nachdem die Fahrerin des Ford sich mittels Handzeichen mutmaßlich entschuldigt hatte, setzte sie ihre Fahrt fort. Die Unfallverursacherin wird als Dame mittleren Alters mit blonden Haaren beschrieben. Der Sachschaden am noch fahrbereiten BWM beläuft sich auf ca. 2.000,00 EUR.

Zeugen des Vorfalls sowie die Fahrerin des Ford Kuga werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/4050 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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