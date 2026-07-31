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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Jugendliche versuchen Zigarettenautomat aufzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Zwei zunächst unbekannte Personen versuchten am Freitag (31.07.2026) gegen 01:40 Uhr am Bahnhof in Rutesheim einen Zigarettenautomaten mutmaßlich mit Hilfe eines Akkubohrers aufzubrechen. Ein Zeuge wurde auf das Vorhaben aufmerksam und verständigte die Polizei.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte einen 14- sowie einen 15-jährigen Jugendlichen antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte vermeintliches Beweismaterial sicher. Die Überprüfung des Zigarettenautomaten ergab, dass es nicht gelungen war, den Automaten aufzubrechen.

Die beiden Jugendlichen wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Leonberg gebracht. Anschließend wurden sie dort von ihren Eltern abgeholt.

Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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