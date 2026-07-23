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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Zeugen und mögliche Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eines grauen Opel mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) fuhr am Mittwoch (22.07.2026) gegen 18:45 Uhr auf ein Parkplatzgelände eines Lebensmittelmarktes in der Ditzinger Straße in Leonberg-Höfingen ein. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit soll der Fahrer des Opels unterwegs gewesen sein und direkt einen Pkw, der gerade auf Parkplatzsuche auf dem Parkplatzgelände war, überholt haben. Hierbei soll es fast zu einem ersten Verkehrsunfall gekommen sein. Anschließend soll der Unbekannte seinen Opel gewendet und weiterhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ausfahrt des Kundenparkplatzes gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein noch unbekannter schwarzer VW Bus mit Böblinger Zulassung (BB-) auf das Parkplatzgelände. Auch hier soll es erneut fast zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Opel und dem VW gekommen sein. Nachdem der Opel-Lenker auf die Ditzinger Straße eingebogen war, kollidierte sein Fahrzeug mit dem Bordstein in Fahrtrichtung Ditzingen. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Über die Gegenfahrspur eines anschließend folgenden Kreisverkehrs flüchtete der Opel dann in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen zum Fahrer des Opel aufgenommen, die derzeit noch andauern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise durch die Fahrmanöver des Opel-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de, mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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