Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Wohnungseinbruch in der Lange Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.07.2026) verschaffte sich eine unbekannte Person vermutlich über eine unverschlossene Balkontüre Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße in Aldingen. Aus der Wohnung wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Remseck am Neckar hat die Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

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