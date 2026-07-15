Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: mehrere Verletzte nach Unfall auf der K1004

Ludwigsburg (ots)

Fünf verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (14.07.2026) gegen 17.55 Uhr bei Sindelfingen ereignete.

Ein 88 Jahre alter Mercedes-Lenker war zunächst auf der Bundesstraße 464 in Richtung Renningen unterwegs. An der Ausfahrt Maichingen fuhr er von der Bundesstraße ab, um nach links auf die Kreisstraße 1004 abzubiegen. Dabei übersah er mutmaßlich eine 47 Jahre alte Opel-Lenkerin, die aus Richtung Maichingen auf der Kreisstraße fuhr und kollidierte mit dieser.

Sowohl der 88-Jährige als auch eine 82 Jahre alte Mitfahrerin in dem Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Die 78-jährige Beifahrerin des Seniors wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die 47 Jahre alte Opel-Lenkerin und ihre 21-järhige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

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