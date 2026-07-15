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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 43 Jahre alter Radfahrer am Dienstag (14.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 15.50 Uhr in Weil der Stadt in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 43-Jährige fuhr die Paul-Reusch-Straße in Richtung Malmsheimer Straße entlang, während ein 50 Jahre alter Mercedes-Lenker die Paul-Reusch-Straße von der Jahnstraße aus kommend queren wollte. Dabei übersah der 50-Jährige mutmaßlich den von rechts kommenden Radfahrer und kollidierte mit ihm.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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