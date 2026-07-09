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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Kirchengebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannter Täter brachen am Mittwoch (08.07.2026) gegen 23:00 Uhr in ein Kirchengebäude in der Eltinger Straße in Leonberg ein. Mutmaßlich mit einem Stein warfen die Täter die Glaseingangstüre zum Gebäude ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier löste nach derzeitigem Ermittlungsstand ein akustischer Alarm aus, der die Täter vermutlich ohne Beute in die Flucht schlug. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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