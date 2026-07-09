POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Sachbeschädigung an Wohnmobil gesucht
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Dienstag (07.07.2026) 18:00 Uhr und Mittwoch (08.07.2026) 14:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter ein in der Mozartstraße in Waldenbuch abgestelltes Wohnmobil. Das weiße Wohnmobil der Marke Fiat war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Die Täter beschmierten das Gefährt großflächig mit pinker Sprühfarbe und versuchten hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich zu melden.
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