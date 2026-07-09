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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Sachbeschädigung an Wohnmobil gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (07.07.2026) 18:00 Uhr und Mittwoch (08.07.2026) 14:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter ein in der Mozartstraße in Waldenbuch abgestelltes Wohnmobil. Das weiße Wohnmobil der Marke Fiat war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Die Täter beschmierten das Gefährt großflächig mit pinker Sprühfarbe und versuchten hierbei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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