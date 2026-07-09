POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Sachbeschädigung an Wohnmobil gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochabend (08.07.2026) gegen 20:55 Uhr wurde ein 24-Jähriger von einem zunächst unbekannten Täter im Bereich des Rosengartens in der Parkstraße in Böblingen attackiert und verletzt. Zunächst soll das Opfer im Bereich der Unterführung zur Parkstraße von einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter, der aus einer ebenso bis dato noch unbekannten Personengruppe heraus agierte, ...

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