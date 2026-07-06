Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Pleidelsheim: Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen - fünf verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen ist es am Samstag (04.07.2026) gegen 11:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Pleidelsheim gekommen. Ein 36-jähriger BMW-Lenker kam aus bislang noch unbekannter Ursache zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam sein Fahrzeug in den Grünstreifen und fuhr anschließend eine Böschung hinab. Der 36-Jährige und vier weitere Fahrzeuginsassen erlitten nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen, sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Währende der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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