POL-NH: Vermisster 20-Jähriger aus Kassel wohlbehalten durch Streife angetroffen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Kassel (ots)
Kassel:
Der vermisste 20-Jährige aus Kassel, zu dem die Kasseler Polizei am Dienstagnachmittag eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen von einer Streife in Kassel wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.
Die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Foto sowie personenbezogene Daten des Vermissten, soweit möglich, aus ihrer Berichterstattung zu entfernen.
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