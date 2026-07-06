Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfallflucht im Bäumlesweg

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (03.07.2026) zwischen 11:05 Uhr und 11:30 Uhr einen im Bäumlesweg in Weil im Schönbuch geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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