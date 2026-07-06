Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Hyundai beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen BMW, der am Samstag (04.07.206) in der Straße "Kreuzäcker" in Ludwigsburg-Eglosheim abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

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