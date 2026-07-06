POL-LB: Ludwigsburg: Rund 1.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Samstag (04.07.2026) zwischen 11:45 Uhr und 12:40 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße in Ludwigsburg einen geparkten Hyundai. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.
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