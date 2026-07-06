POL-LB: Ludwigsburg: Rund 1.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Samstagmittag (04.07.2026) die Polizei, nachdem ihr kurz nach 12.00 Uhr auf dem Parkplatz Heckengäu an der Bundesautobahn 8 kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim in Fahrtrichtung Stuttgart ein Hyundai-Fahrer aufgefallen war. Seine Fahrmanöver und auch sein Verhalten, nachdem er ausgestiegen war, deuteten darauf hin, dass er unter Alkohol stehen könnte. Noch ...

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