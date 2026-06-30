Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg Hoheneck

Freiberg (L1129) - Kollision zwischen drei Fahrzeugen mit Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es gegen 15:30 Uhr auf der L1129 zwischen Ludwigsburg Hoheneck und Freiberg a.N. zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Der 40-jährige Fahrer eines Fiat Ducato befuhr die L1129 aus Richtung Hoheneck kommend und missachtete die Ampel, welche auf rot geschaltet war. Der 49-jährige Fahrzeuglenker eines Ford Transit kam von der K1672 aus Richtung Benningen und bog auf die L1129 in Richtung Hoheneck ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten. Ein weiterer Beteiligter, der 39-jährige Fahrzeugführer eines Iveco, befuhr die L1129 aus Richtung Freiberg a.N. kommend in Richtung Hoheneck. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision ebenfalls erfasst. Eines der beteiligten Fahrzeuge war mit Hackschnitzen beladen, welche durch die Kollision auf der gesamten Fahrbahn verteilt waren. Zwei der Beteiligten wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Unfallaufnahme und der anschließend erforderlichen Reinigung der Fahrbahn, kam es zeitweise zur Vollsperrung der L1129 zwischen Hoheneck und Freiberg. Der Linienbusverkehr war hiervon ebenfalls betroffen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell