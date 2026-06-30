PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg Hoheneck
Freiberg (L1129) - Kollision zwischen drei Fahrzeugen mit Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es gegen 15:30 Uhr auf der L1129 zwischen Ludwigsburg Hoheneck und Freiberg a.N. zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Der 40-jährige Fahrer eines Fiat Ducato befuhr die L1129 aus Richtung Hoheneck kommend und missachtete die Ampel, welche auf rot geschaltet war. Der 49-jährige Fahrzeuglenker eines Ford Transit kam von der K1672 aus Richtung Benningen und bog auf die L1129 in Richtung Hoheneck ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten. Ein weiterer Beteiligter, der 39-jährige Fahrzeugführer eines Iveco, befuhr die L1129 aus Richtung Freiberg a.N. kommend in Richtung Hoheneck. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision ebenfalls erfasst. Eines der beteiligten Fahrzeuge war mit Hackschnitzen beladen, welche durch die Kollision auf der gesamten Fahrbahn verteilt waren. Zwei der Beteiligten wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Unfallaufnahme und der anschließend erforderlichen Reinigung der Fahrbahn, kam es zeitweise zur Vollsperrung der L1129 zwischen Hoheneck und Freiberg. Der Linienbusverkehr war hiervon ebenfalls betroffen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 15:53

    POL-LB: Löchgau: Mercedes überschlägt sich bei schwerem Unfall

    Ludwigsburg (ots) - Zwei Frauen im Alter von 71 und 29 Jahren wurden am Dienstag (30.06.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Dienstag bei Löchgau in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die 71 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr gegen 14.30 Uhr die Landesstraße 1141 in Richtung Kleinsachsenheim entlang, als sie aus noch ungeklärter ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:41

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer Unfallflucht, die sich am Montag (29.06.2026) mutmaßlich gegen 18:30 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Skoda und hinterließ einen Sachschaden ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:32

    POL-LB: Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Montag (29.06.2026) gegen 15:25 Uhr im Bereich der Besigheimer Straße und der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 54-jähriger VW-Lenker die Besigheimer Straße. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes lief eine 27-jährige Fußgängerin, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten und zwischen zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren