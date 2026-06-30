Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Mercedes überschlägt sich bei schwerem Unfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Frauen im Alter von 71 und 29 Jahren wurden am Dienstag (30.06.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Dienstag bei Löchgau in einen Verkehrsunfall verwickelt waren.

Die 71 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr gegen 14.30 Uhr die Landesstraße 1141 in Richtung Kleinsachsenheim entlang, als sie aus noch ungeklärter Ursache kurz nach der Abzweigung der K1633 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort touchierte sie ein Gebüsch, gelangte wieder auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Mini der entgegenkommenden 29-Jährigen, die noch versuchte, nach rechts auszuweichen. Der Mercedes überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Die 71-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Auch die 29-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 40.000 Euro belaufen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

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