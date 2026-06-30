Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Montag (29.06.2026) gegen 15:25 Uhr im Bereich der Besigheimer Straße und der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 54-jähriger VW-Lenker die Besigheimer Straße. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes lief eine 27-jährige Fußgängerin, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten und zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch, auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der VW-Lenker einen Zusammenstoß mit der Frau nicht vermeiden. Durch die Kollision stürzte die 27-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, das Fahrzeug musste nach dem Verkehrsunfall abgeschleppt werden.

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