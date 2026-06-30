POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht
Ludwigsburg (ots)
Zu einer Unfallflucht, die sich am Montag (29.06.2026) mutmaßlich gegen 18:30 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Skoda und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.
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