PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Montag (29.06.2026) mutmaßlich gegen 18:30 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Skoda und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 13:32

    POL-LB: Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Montag (29.06.2026) gegen 15:25 Uhr im Bereich der Besigheimer Straße und der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 54-jähriger VW-Lenker die Besigheimer Straße. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes lief eine 27-jährige Fußgängerin, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten und zwischen zwei ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 11:19

    POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Vorfall auf Supermarktparkplatz gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch nicht genau geklärten Gründen kam es am Montag (29.06.2026) gegen 12.10 Uhr in Herrenberg zu Unstimmigkeiten zwischen einem 31-Jährigen und einem 20-Jährigen. Der 31-Jährige war als Beifahrer in einem VW in der Straße Schießtäle unterwegs, während der 20-Jährige mit einem Mercedes vor diesem fuhr. Dabei soll der 20-Jährige den ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:49

    POL-LB: Sindelfingen: 26-Jähriger wirft mit Steinen und Flaschen

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund von persönlichen Streitigkeiten schrie ein 26 Jahre alter Mann am Montag (29.06.2026) gegen 17.00 Uhr vor einem Wohnhaus in der Unteren Gasse in Sindelfingen-Darmsheim herum. Kurz darauf warf er Steine und Flaschen durch das geöffnete Fenster einer 43-Jährigen, die den Gegenständen ausweichen konnte. Ein vor dem Haus geparkter VW wurde durch die Steine und Flaschen jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren