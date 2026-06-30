POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots) - Aus noch nicht genau geklärten Gründen kam es am Montag (29.06.2026) gegen 12.10 Uhr in Herrenberg zu Unstimmigkeiten zwischen einem 31-Jährigen und einem 20-Jährigen. Der 31-Jährige war als Beifahrer in einem VW in der Straße Schießtäle unterwegs, während der 20-Jährige mit einem Mercedes vor diesem fuhr. Dabei soll der 20-Jährige den ...

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