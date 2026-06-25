POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz
Ludwigsburg (ots)
Am Mittwochabend (24.05.2026), zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen. Der Unbekannte streifte das Heck eines geparkten Opel Astra und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim.
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