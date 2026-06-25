POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Ludwigsburg (ots) - Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endete die Fahrt einer 57 Jahre alten Peugeot-Lenkerin am Mittwoch (24.06.2026). Die 57-Jährige fuhr gegen 11.45 Uhr auf den BMW einer 36-Jährigen auf, die an einer roten Ampel in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz wartete, um anschließend auf die Bundesstraße 10 zu fahren. Nach der Kollision stiegen beide Fahrerinnen ...

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