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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 1055

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der K 1055 zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Benz eines 42-jährigen Fahrzeuglenkers und einer 78-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die K 1055 ist im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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