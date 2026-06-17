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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 25-Jähriger von Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann traf sich am Dienstag (16.06.2026) gegen 17.00 Uhr mit einer jungen Frau am Bahnhof in Ludwigsburg, die er über einen Instant-Messaging-Dienst kennengelernt hatten. Zu Fuß gingen die beiden in Richtung Innenstadt, wo die unbekannte Frau den 25-Jährigen im Bereich Mathildenstraße und Seestraße in einen Hinterhof lockte. Dort traf er auf drei junge Männer. Während zwei von ihnen den 25-Jährigen festhielten, stahl ein weiterer 20-Euro-Bargeld sowie ein hochwertiges Mobiltelefon aus den Hosentaschen des Geschädigten. Zudem schlug einer der Täter auf den 25-Jährigen ein, ehe alle unbekannten Personen die Flucht ergriffen.

Die Frau wurde als 18 bis 22 Jahre alt, schlank, blond und etwa 175 cm groß beschrieben. Die Männer sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 178 cm groß und muskulös gewesen sein. Sie sollen eine südländische Erscheinung haben und trugen dunkle Kleidung mit Kapuze.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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