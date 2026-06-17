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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Herrenberg: Zeugen und mögliche Geschädigte zu verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen am frühen Samstagmorgen (13.06.2026) gegen 00:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Herrenberg sucht die Polizei noch Zeugen. Ein weißes und ein schwarzes Fahrzeug, beides vermutlich Sportwägen des Herstellers Porsche mit Schweizer Zulassung, sollen sich auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den beiden Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Laut Angaben eines Zeugen sollen die Fahrzeuge mit geschätzten 250 km/h unterwegs gewesen sein und Verkehrsteilnehmend unter anderem auch auf dem Standstreifen überholt haben. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten im Bereich Böblingen nach den beiden Sportwägen, konnten aber keine entsprechenden Fahrzeuge mehr feststellen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Verkehrsteilnehmende, die die Fahrweise der beiden Fahrzeuge beobachtet haben bzw. durch sie gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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