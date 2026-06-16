Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht am Rande eines Erdbeerfeldes - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (15.06.2026) zwischen 16:10 Uhr und 17:15 Uhr einen in der Straße "Herterhöfe" in Ditzingen geparkten Ford Transit. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

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