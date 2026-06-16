Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sportplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter fuhren zwischen Freitag (12.06.2026), 22.00 Uhr und Montag (15.06.2026), 07.00 Uhr mutmaßlich mit einem Pkw auf die Rasenfläche eines Sportplatzes im Herdweg in Böblingen. Anschließend drifteten die Unbekannten augenscheinlich mit dem Fahrzeug über die Wiese, sodass diese beschädigt wurde.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Böblingen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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