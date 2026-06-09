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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter begaben sich am Sonntag (07.06.2026) zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr widerrechtlich auf das Gelände einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Ludwigsburg. Dort hebelten die Täter die Stahltür einer Lagerhalle auf, ehe sie mutmaßlich aufgrund der Auslösung einer Alarmanlage die Flucht ergriffen. Ob die Unbekannten etwas stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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