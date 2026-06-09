Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Mit über drei Promille unterwegs - mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg am Montag (08.06.2026) gegen 11:55 Uhr eine alkoholisierte 55 Jahre alte Kia-Lenker aus dem Verkehr ziehen.

Auf der Böblinger Straße (Kreisstraße 1020) von Münklingen kommend in Richtung Hausener Straße (Landesstraße 1182) fiel dem Zeugen erstmalig auf Höhe der Einmündung zur Borsigstraße der vor ihm fahrende Kia auf. Hier lenkte die 55-Jährige ihr Fahrzeug bereits mehrfach auf die Gegenfahrspur und fuhr in Schlangenlinien. Nachdem die 55-Jährige nach rechts auf die Landesstraße 1182 in Richtung Merklingen abbog, geriet sie beim Abbiegevorgang auf den Abbiegestreifen der Gegenfahrspur. Entgegenkommender Verkehr musste zeitweise abbremsen und ausweichen um eine Kollision mit dem Kia zu vermeiden. Über die Hausener Straße und der Hauptstraße fuhr die Kia-Lenkerin weiter in Richtung Weil der Stadt. Am Kreisverkehr von der Hauptstraße und der Brasstraße fuhr sie dann auf einen Kundeparkplatz eines Discounters. Die alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnte die 55-Jährige noch am Steuer sitzend feststellen. Bereits beim Öffnen des Kia bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, außerdem hatte die Fahrerin Probleme sich beim Aussteigen auf den Beinen zu halten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. In der Folge musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Leonberg bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und insbesondere mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des Kia gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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