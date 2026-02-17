PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen nach Unfallflucht in der Heilbronner Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (16.02.2026) kam es zwischen 10:15 Uhr und 12:45 Uhr in der Heilbronner Straße in Tamm zu einer Unfallflucht, bei der ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW X2 streifte. Durch die Kollision entstand an der Fahrertür sowie am vorderen Kotflügel des Pkw ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderlichen Feststellungen zu kümmern. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

