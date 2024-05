Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Unbekannter Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer flüchtete am Mittwoch (01.05.2024) kurz vor 16:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 im Bereich Stuttgart vor der Polizei. Beamte in einem zivilen Streifenwagen wurden auf Höhe Echterdingen auf den rasanten Motorradfahrer aufmerksam. Bei hohem Verkehrsaufkommen fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe. Nachdem die Beamten mit ihrem Fahrzeug aufschließen und dem Motorradfahrer Anhaltezeichen geben konnten, folgte dieser zunächst den Anweisungen. Kurz vor dem Rastplatz Sommerhofen beschleunigte er jedoch sein Zweirad stark und flüchtete in Richtung Karlsruhe. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern derzeit an. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht mögliche Geschädigte, die aufgrund der Fahrweise des Zweiradlenkers gefährdet wurden und bitte diese, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

