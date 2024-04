POL-LB: Renningen: Zeugen nach Diebstahl von mehreren Baumaschinen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (02.04.2024) zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person in der Kremser Straße in Böblingen ein geparkter schwarzer Skoda beschädigt. Der Skoda wies mehrere Katzspuren an der Beifahrerseite auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail unter ...

mehr