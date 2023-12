Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannte zünden Inhalt eines Postbriefkastens an

Ludwigsburg (ots)

Zeugen wurden am Donnerstag (07.12.2023) gegen 12:15 Uhr auf Rauchentwicklung in einem Postbriefkasten in den Entenäckern in Asperg aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass eine noch unbekannte Person mutmaßlich einen brennenden Gegenstand in den Postbriefkasten geworfen hatte, wodurch einzelne Postsendungen zu glimmen begannen und beschädigt beziehungsweise zerstört wurden. Weitere Postsendungen wurden im Zuge der Löscharbeiten beschmutzt. Am Postbriefkasten selbst entstand kein nennenswerter Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Asperg unter Tel. 07141 15001-70 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de gebeten.

