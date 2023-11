Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfall auf der K 1074

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (30.11.2023) gegen 08.50 Uhr auf der Kreisstraße 1074 bei Schönaich ereignete. Ein 75 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Schönaich unterwegs war, kam, vermutlich da er kurz abgelenkt war, von seiner Fahrspur ab. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Seat einer 28-jährigen Frau zusammen. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Auch die 28 Jahre alte, nicht verletzte Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die K 1074 bis gegen 10.20 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei befand sich ebenfalls im Einsatz und führte Reinigungsarbeiten durch.

